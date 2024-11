Ilgiorno.it - La “lezione“ del Covid. Pronto soccorso di scorta. Lodi traccia una nuova via

Con l’inaugurazione del nuovo Training center-di backup, avvenuta ieri alle 13, l’Ospedale Maggiore disi potenzia con uno spazio inedito, non solo per ilgiano ma per tutta Italia. Non si tratta di un allargamento dell’attuale, ma di un secondo spazio di 250 metri quadri, pensato per "4 modalità diverse, utilizzabile già da oggi" come ha illustrato Stefano Paglia, direttore del dipartimento emergenza e urgenza e ideatore della struttura. "In caso di maxi emergenza servirà a gestire pazienti in codice verde o in caso di scenari drammatici a raddoppiare il, in caso di calamità naturali (pensando all’Adda vicino) si può evacuare ilal piano interrato e trasferirlo qui, al piano rialzato; in caso di emergenze legate a virus è un luogo in cui isolare i pazienti – ha spiegato Paglia –.