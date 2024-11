Bergamonews.it - La gestione dei dati nella ricerca clinica: come affrontare le problematiche legate a sicurezza e nuove tecnologie

Ranica. La qualità deiraccolti durante gli studi clinici è fondamentale per produrre risultati scientifici affidabili e di valore.lesfide e le opportunità delladeipersonali in un contesto di risorse tecnologiche in rapida evoluzione?trattare leallacon l’avvento dell’intelligenza artificiale?Se ne parla giovedì 21 novembre all’Istituto Mario Negri,sede di Ranica (Via G.B. Camozzi, 3 – Ranica BG), a partire dalle 13.00. La partecipazione è libera e aperta a tutti, in presenza o online, previa registrazione entro il 17 novembre a questo link: https://workshop.marionegri.it/Il convegno è organizzato dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri nell’ambito del progetto ANTHEM – AdvaNced Technologies for Human centrEd Medicine – e vede la partecipazione di Università degli Studi Milano Bicocca, Università degli Studi di Bergamo e Diapath.