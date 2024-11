Oasport.it - Jannik Sinner: “La pressione è divertente, affronto il torneo con lo stesso approccio dell’anno scorso”

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

è pronto alla sfida. Il n.1 del mondo è il grande favorito per il successo nelle ATP Finals 2024 a Torino. Il pusterese, reduce da una stagione straordinaria con due titoli Slam e tre Masters1000 in bacheca (per un totale di sette tornei conquistati) nel 2024, ha voglia di conquistare un successo importante in Italia, cosa che ancora manca nel proprio palmares.Ci proverà, ricordando l’esperienzaquando fu capace di raggiungere l’atto conclusivo, venendo però sconfitto da Novak Djokovic, che in quest’edizione non ci sarà. Nel Media-Day una grande ovazione per il nostro portacolori, sommerso letteralmente dall’affetto dei tifosi. Una grande attenzione eda gestire, ma il n.1 ATP non sembra preoccupato.“Sono qui per giocare un buon tennis e spero di poterlo fare.