Gaeta.it - Ilcasoguevara trionfa al premio ‘Stefano Ronzani’ alla 35esima edizione di Rock Targato Italia

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Unaband aquilana ha recentemente fatto notizia, conquistando ilRonzani‘ durante la prestigiosa manifestazione, svoltasi a Milano. Con una performance che ha colpito sia il pubblico che la giuria,ha dimostrato la propria originalità e capacità di intrattenere attraverso un progetto musicale che spinge i confini sonori e artistici. La serata ha visto la vittoria della band Blumele, ma il riconoscimento amette in luce un talento emergente che merita attenzione.Un progetto musicale innovativosi distingue nel panorama musicale per il suo approccio unico, che mescola generi diversi come lo shoegaze, l’elettronica e il cantautoratono. Questa fusione crea atmosfere sonore ricche e profonde, ricche di poesia e suggestione, e affonda le radici nella cultura locale.