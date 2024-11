Oasport.it - Il mito Giovanni Pellielo: “Da orfano ho provato la solitudine. Voglio evitare la maledizione di Beethoven”

Spesso quando si parla di grandi Campioni basta tirare fuori qualche numero. E in questoha pochi eguali. La leggenda del tiro a volo (specialità trap) vanta in carriera la bellezza di quattro medaglie olimpiche individuali, diciassette titoli mondiali (di cui cinque individuali) e diciannove titoli europei (tre individuali). Un palmarès ricco, figlio di un cammino lunghissimo, cominciato agli inizi degli anni Novanta e non ancora terminato.Sì perché l’ambizione di “Johnny”, classe 1970, è infatti quella di proseguire l’attività da agonista e partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Un obiettivo dai contorni storici, visto che si tratterebbe della sua nona partecipazione ad una rassegna a cinque cerchi, qualcosa di mai visto nel nostro Paese. Ricordiamo infatti che il tiratore al momento è l’italiano con più presenze olimpiche insieme ai fratelli Piero e Raimondo d’Inzeo (specialità equitazione).