I film su Prime Video a novembre 2024

Il mese diè pronto ad arricchire il catalogo dicon una serie di titoli in prima visione – o in esclusiva – e di numerose pellicole che entrano nell’elenco della piattaforma streaming per la gioia degli abbonati cinefili. A seguire potrete trovare le offerte più interessanti tratv e classici da recuperare (o rivedere). Libre Dal 1è disponibile “Libre”,diretto da Mélanie Laurent e ispirato dalle gesta di Bruno Sulak, un nome che è diventato una sorta di leggenda del crimine francese intorno agli anni '70 e '80. L’uomo è diventato noto per il suo fascino e anche per il suo coraggio e la sua audacia nell’effettuare rapine senza però mai ricorrere alla violenza per le persone coinvolte. A prestare il volto alle azioni di questo criminale è Lucas Bravo, diventato noto a livello internazionale grazie al personaggio della chef Gabriel nella serie Tv Netflix “Emily in Paris”.