Movieplayer.it - Grande Fratello, Tommaso Franchi in Spagna: “Maica è solo un’amica, io costretto dagli autori a venire”

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

Nella sua permanenza al Gran Hermano il concorrente italiano ha chiarito i suoi rapporti conBenedicto e svelato i piani degli. Dopo Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, ancheè stato trasportato dalal Gran Hermano. L'intento degli, italiani e spagnoli, era farlo avvicinare aBenedicto, che aveva soggiornato nella Casa più spiata italiana per alcuni giorni. In queste ore, l'idraulico senese ha svelato la verità dietro il suo viaggio. Le rivelazioni disulla relazione conLunedì sera, la puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini è terminata con due ballerine che sono entrate nel salone dei Lumina Studios e, a ritmo di salsa, hanno portato via, con il conduttore che .