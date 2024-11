Gaeta.it - Giovani e fertilità: l’allarmante mancanza di conoscenze tra i giovani europei

Facebook WhatsAppTwitter Il tema dellasi pone come una questione cruciale per le nuove generazioni. Un recente studio ha rivelato che oltre la metà deinon possiede leadeguate riguardo ai fattori che influenzano la. Tale indagine, condotta in 15 paesi, ha colto una realtà preoccupante: ladi informazioni potrebbe avere ripercussioni significative sulle scelte di vita dei.La survey ‘Le voci del futuro’: un’indagine sullaRealizzata ad aprile 2024 e coinvolgendo circa 9.300di età compresa tra 20 e 37 anni, l’indagine ‘Le voci del futuro’ è stata promossa da Merck con il supporto tecnico di GAD3. L’obiettivo era di ottenere un quadro chiaro sui desideri, le aspettative e le paure legate alla genitorialità delle generazioni Z e Millennials.