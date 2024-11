Iodonna.it - Effetto botox senza botox? C'è il brotox, ovvero a un'arcata sopraccigliare all'insù. Per un effetto lifting tutto ottico

Leggi l'articolo completo su Iodonna.it

Quanto influisce la forma delle sopracciglia? Tanto, e a dimostralo è la Regina di Spagna, Letizia Ortiz, il cui brow look è un trucco beauty potente per uno sguardo sollevato e dall’liftato. Una sorta di“browtox”, come è stato definito online. Indispensabile farsi consigliare da esperti. Sarah Jessica Parker e il no al: «Sono un’attrice, devo poter muovere le sopracciglia» X Leggi anche › Microblading sopracciglia: pro e contro del disegno semipermanente Sopraccigliacome Letizia OrtizSe si è alla ricerca di una ventata di freschezza, a volte basta poco.