Colori freddi per la stagione fredda: le nuove palette di ombretti

Mai più senzaocchi! Queste, infatti, rappresentano ormai da tempo una grande certezza per tutte le amanti del make up. Consentono di avere a disposizione una tavolozza di nuance sempre facili da abbinare tra loro. Così non si potrà mai sbagliare con le combo colore, pensate apposta per il trucco occhi. Ma leocchi migliori hanno anche altri vantaggi. Per esempio, sono così compatte che possono essere trasportate ovunque – in viaggio ma anche in ufficio – e permettono di cambiare look in un secondo. Difficile, però, scegliere quali siano le migliori. Anche se tra le più gettonate ci sono leocchi Kiko, leocchi Nabla e leocchi Mesauda. Ciò che fa la differenza sono i finish e le armonie di colore al loro interno.