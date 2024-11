Ilfattoquotidiano.it - Bianca Balti si mostra sui social durante la seduta di chemioterapia, la foto con il port e il messaggio di speranza: “-2 Chemio, ne mancano 4”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Prosegue il percorso di cura didopo la diagnosi di tumore alle ovaie arrivata lo scorso settembre. Nel corso di queste settimane, infatti, la modella ha sempre aggiornato i suoi fan attraverso video epubblicate sui, dove riceve l’affetto e il sostegno dei follower in un periodo per lei molto difficile. E dopo essersita per la prima volta rasata a zero, con una clip su TikTok, ecco ladella secondadi, in cuiilimpiantato sul torace, appena sopra il seno sinistro, e il suo sguardo determinato: “-2 Chemo, only 4 to go”, scriveche, quindi, si prepara alle ultime quattro sedute rimanenti prima della fine della terapia.Forte anche del sostegno del suo fidanzato, Alessandro Cutrera, e della sua famiglia, dunque, la modella siforte e determinata mentre procedono le cure: “Prima inizio, prima finisco”, aveva dettoagli inizi di ottobre.