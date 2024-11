Lanazione.it - Attacchi dei lupi e risarcimenti beffa: "Ristoro per una pecora morta nel 2023"

di Laura Valdesi SIENA Non bastano iche sbranano le pecore. Gli allevatori si sentono soli anche perché i rimborsi sono una. "Ho almeno una ventina di verbali nell’arco di un anno, fatti ovviamente da un pubblico ufficiale che testimoniano glisubiti dai. Dai predatori. Non posso nascondere che è demoralizzante ricevere la comunicazione da Firenze che è stato messo in pagamento il risarcimento per la morte di unaavvenuto nel. Dirò di più: l’avviso dice che mi è stato riconosciuto il diritto ma che poi ci saranno sessanta giorni per la liquidazione. Morale: si andrà probabilmente a fine anno". Un fiume in piena Franco Carta, proprietario del podere Milanino a Vescona nel cuore delle crete, ad Asciano. Che rilancia il dramma vissuto da pastori ed allevatori, qui come nel resto della provincia: un enorme danno economico, oltre ai continuidei predatori.