Atp Finals Torino 2024 | regolamento formula e montepremi Ecco quanto può incassare il vincitore

Le ATPdi, il torneo di tennis più importante della stagione dopo i 4 Slam, cominciano nel pomeriggio di domenica 10 novembre. Non solo amanti del tennis, ma anche tantissimi appassionati di sport seguiranno questo torneo grazie anche alla presenza di Jannik Sinner, tennista italiano numero uno al mondo. Questo torneo segna il gran finale della stagione del tennis maschile e vede gli otto migliori singolaristi e le otto migliori coppie di doppio che si battono per l’ultimo titolo stagionale. Il formato è quello del round-robin: ogni tennista gioca tre incontri che determinano la classifica del girone e la qualificazione per la semifinale.SCHEDA – Come stanno e a cosa puntano gli 8 tennisti qualificatiTV – Il calendario e dove vedere il torneo (Sky e Rai)Ladelle ATPPer comprendere il meccanismo di questa competizione occorre tenere presente che alle ATPdipartecipano i primi 8 tennisti della ATP Race, la classifica che tiene conto solamente dei risultati ottenuti nell’anno solare