Inter-news.it - Assemblea Juventus, domanda choc: «Marotta League regolare?»

Durante l’degli azionisti in casaè stata posta unasurreale al presidente bianconero Ferrero, in merita alla presunta e fantomatica.INCREDIBILE – Agli “imbecilli” non c’è rimedio! Incredibile quanto successo poco fa, durante l’degli azionisti della. Secondo quanto riferito dal giornalista Giovanni Capuano, presente appunto all’Allianz Stadium per assistere alla riunione, un’azionista della società bianconero avrebbe riferito al presidente Gianluca Ferrero e all’AD Maurizio Scanavino, la seguente: «Voglio chiedervi, voi pensate che lasia?». Unada bar sport surreale e scioccante, che fotografa l’ossessione del mondo bianconero nei confronti dell’Inter.peraltro posta in un contesto totalmente sbagliato e fuori luogo.