Ancelotti shock | Il Real pensa all’esonero

Carloa sorpresa potrebbe essere esonerato. Dalla Spagna confermano la possibilità di un cambio in panchina in casaMadridMomento non facile in casaMadrid. Le sconfitte contro Barcellona e Milano hanno aperto una mini crisi che a sorpresa potrebbe portare addiritturadi Carlo. Secondo alcune notizie che arrivano da Relevo, Perez non sarebbe pienamente soddisfatto dei risultati della squadra e starebbe ragionando sulla possibilità di dare una scossa cambiando la guida tecnica.Ipotesi esonero per Carlo(Lapresse) – cityrumors.itLe aspettative di inizio stagione erano completamente differenti. L’arrivo di Mbappe doveva alzare il livello dei Blancos, ma intà non è stato così. Ad oggi la squadra spagnola si trova a -9 dal Barcellona (con una partita in meno) e in piena lotta per qualificarsi agli spareggi di Champions League.