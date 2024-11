Lanazione.it - Agenti fermano un autocarro con mezza tonnellata di detriti, due denunciati

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

La Spezia, 7 novembre 2024 – Uncon rifiuti edili sequestrato e due uominidalla polizia locale. Nell’ambito dei continui controlli in città per intercettare svuotacantine abusivi e soggetti che abbandonano ingenti quantità di rifiuti abusivamente sul territorio, nel pomeriggio di ieri, una pattuglia di motociclisti della municipale ha fermato unche destava sospetto. Già dai primi accertamenti l’intuizione deglisi è rivelata fondata, dato che il veicolo era immatricolato esclusivamente per trasporto cose, mentre all’atto del controllo a bordo si trovava un’altra persona oltre il conducente. Alle richieste di documenti, il passeggero è subito fuggito, tanto da rendere necessario un inseguimento appiedato. Fermare e sottoposto ad ulteriori accertamenti, con l’ausilio della locale Questura.