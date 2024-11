Bergamonews.it - Acido ialuronico contro botulino: facciamo chiarezza

I filler cone le iniezioni disono i due trattamenti di medicina estetica oggi più richiesti non solo dalle donne ma anche dagli uomini per cancellare rughe e segni del tempo.Il motivo del loro successo? “Pur essendo mini-invasivi – sottolinea il dottor Matteo Marino, responsabile dell’Unità di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva del Policlinico San Pietro – offrono risultati visibili in tempi immediati o comunque brevissimi e sono sicuri purché ovviamente siano effettuati con sostanze di alta qualità e da personale medico esperto e solo dopo un’attenta anamnesi che consente di scegliere il trattamento più adatto, in base al tipo di inestetismo e alle aspettative della persona”; proprio nel Policlinico dove opera il dottor Marino è possibile accedere a questi e altri trattamenti di medicina estetica, con la garanzia di standard di qualità e sicurezza ospedaliere.