Wloklawek-Sassari oggi in tv | programma orario e diretta Europe Cup 2024 2025 basket

Il, l’e come vedere in, sfida valida come 6^ giornata del Gruppo D dellaCupdi. Già certi del primo posto nel girone, gli uomini di coach Markovic affrontano l’ultimo impegno di questa prima fase con l’intenzione di chiudere al meglio. La sfida, infatti, è contro la seconda del girone, e vincere, oltre a dare ulteriore morale al gruppo, darebbe anche un segnale importante in vista dei prossimi impegni dei sardi. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di mercoledì 6 novembre. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per laCupdi. SEGUI LATESTUALE STREAMING E TV – La partita sarà visibile instreamingmente sul canale YouTube ufficiale della FIBA, accessibile al seguente link.