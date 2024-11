Lanazione.it - “Volterra a colori“, la mostra del talento locale

Sarà per la mistica naturale di, ma anche delle armonie terrene della Toscana nel suo archetipo più caratterizzante, che la rincorsa di un sostenuto vigore pittorico scandito daosati, estremi, puri, liberi, rivela la forza naturale delle atmosfere del tempo, della storia, della natura. Nei giorni scorsi si è inaugurata, negli spazi multivalenti di "VolaterrA", ladi pittura "" delMarco Arturi. Un contributo originale all’antica e spettacolare città, già celebrata nella vetrina del gusto di Jonni Guarguaglini, che ha richiamato i pionieristici eventi d’arte espositivi negli oltre dieci anni di attività nel centro storico, in un concept store sempre più complesso e intrigante per le degustazioni e la vendita, a cominciare dall’olio extra vergine di oliva prodotto dalla famiglia ed esportato nel mondo.