Vittoria contro l’INPS per lo Studio Maior | Riconosciuti 20 00000 euro di arretrati

Puntomagazine.it - Vittoria contro l’INPS per lo Studio Maior: “Riconosciuti 20.000,00 euro di arretrati”

Leggi tutto su Puntomagazine.it

Gli avvocati: “Dopo anni di rigetti ingiustificati da parte del, una cliente ottiene finalmente l’indennità di accompagnamento nella misura massima” Importante traguardo per loAssociatoin ambito previdenziale: il Tribunale del Lavoro ha obbligatoa riconoscere l’indennità di accompagnamento e a corrispondere una somma pari a 20.000,00per, oltre a garantire il diritto a prestazioni future senza necessità di revisione. Una cliente ultranovantenne dello, affetta da gravi patologie invalidanti, si è vista respingere ogni richiesta di indennità di accompagnamento per oltre un decennio. Nonostante le sue condizioni di salute richiedessero assistenza continuativa,ha rifiutato ripetutamente la sua domanda, sostenendo che l’età avanzata non giustificasse automaticamente il diritto alla prestazione.