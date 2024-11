Ilrestodelcarlino.it - Violenze sessuali in serie a Ferrara, tre vittime: giovane finisce a processo

, 6 novembre 2024 – Andrà aa dicembre davanti al collegio giudicante il ventenne nigeriano arrestato l’estate scorsa per aver violentato tre ragazze in pieno centro. La procura, a conclusione delle indagini, ha emesso un decreto di giudizio immediato a carico dell’imputato, il quale comparirà in aula il 12 dicembre. Le accuse mosse dal pubblico ministero Stefano Longhi sono di violenza sessuale ai danni di tre ragazze di 22, 21 e 20 anni. Trattandosi di un decreto di giudizio immediato, l’imputato potrà decidere se proseguire con ilin dibattimento o se scegliere il rito abbreviato. Una scelta che verrà eventualmente formalizzata in udienza. Tre, si diceva, gli episodi di abusi che vengono contestati alnigeriano. il più cruento risale al 19 giugno. La prima vittima viene avvicinata in bicicletta sul marciapiede di via Rampari San Paolo e palpeggiata ripetutamente.