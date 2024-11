Thesocialpost.it - Trovato un cadavere nel lago di Como: il corpo avvistato in più punti

Ildi un uomo di 50 anni è statoneldi, nel Comune di Pradello, in provincia di Lecco. Il macabro ritrovamento è avvenuto nella giornata di mercoledì 6 novembre. Secondo quanto emerso finora, alcuni passanti hanno notato ilin acqua nel primo pomeriggio, inizialmente segnalato a Paderno d’Adda. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco, ma le prime ricerche hanno dato esito negativo.Leggi anche: Pisa, rinvenuto nell’Arno unin avanzato stato di decomposizione Poco dopo gli stessi vigili ricevono un secondo allarme, stavolta verso Abbadia Lariana, sempre nel Lecchese. Ildell’uomo alla fine è stato rinvenuto a Pradello dove i sanitari sono arrivati in codice rosso, ma purtroppo per il 50enne non c’è stato più nulla da fare.