Sport.quotidiano.net - Tennistavolo Nei tornei regionali di C2, D1 e D2. Apuania, tris di vittorie. Pisa e Forte dei Marmi alzano bandiera bianca

di successi esterni per le tre squadre dellanella terza giornata dei campionati. Nella C2, girone A, la vittoria arriva ai tavoli diper 3-5 con due punti a testa per Daniele Volpi (nella foto) e Masaaki Tachi, e un punto di Marco Campanini (a secco Armando Zuanigh). "Un incontro non facile, ma abbiamo giocato bene e con il giusto approccio abbiamo vinto" dice Daniele Volpi. Indicando a 10 punti la quota salvezza. La classifica: Cascina A 6;Carrara 4; Viareggio,, Livorno edei2; Cascina C 0. (Carrara edei1 partita in meno). Le prime due vanno agli spareggi per la C1, l’ultima retrocede direttamente. Nella D1 e D2 (entrambi girone A) doppio successo adei, rispettitavamente per 2-5 (3 punti di Giacomo Betti, 2 di Leonardo Ruocco, a secco Pamela Bellari e Matilde Bellatalla) e per 1-6 (2 punti a testa di Pietro Gervastri e Matteo Garbini, 1 di Paolo Botti e 1 nel doppio Bencini-Gervastri).