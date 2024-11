Inter-news.it - Taremi: «Inter, sarà dura ma preparati bene! Io penso al mio»

C'è-Arsenal stasera eè uno dei protagonisti dal 1' del Matchday 4 della fase campionato di Champions League. Le sue parole dal prepartita diTV. CONTINUARE IN ALTO – Mehdipresenta-Arsenal: «Questa partita è moltoe ci siamomolto. Sappiamo di affrontare una squadra molto forte, loro hanno tanta qualità e tanti giocatori di talento. Io titolare? È una buona opportunità per me, però ioalla squadra e a dare il meglio: guardo il buon lavoro da fare».