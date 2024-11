Lanazione.it - Strage via Mariti, i familiari delle vittime tornano a Firenze: "Aspettiamo giustizia"

6 novembre 2024 - A quasi nove mesi dal crollo di via, lasul lavoro costata la vita a cinque operai, "non c'è nessun iscritto nel registro degli indagati. Per paura dei nomi? E' una domanda che mi pongo. Io credo che sia il momento di scriverli quei nomi, ora basta. Magari ci facciano un regalo di Natale con quei nomi". Simona Mattolini ha 50 anni e due figli di 18 e 23 anni. Lo scorso 16 febbraio suo marito, Luigi Coclite, non è tornato a casa, a Vicarello, frazione di Collesalvetti nel livornese. E' morto nel cantiere dell'Esselunga in costruzione acon altri quattro operai. La moglie è tornata ain occasione della consegna della raccolta fondi lanciata dalla Misericordia per le famiglie della(36.000 euro in tutto). Commossa, arrabbiata, continua a chiedere: "Sono stati mandati allo sbando.