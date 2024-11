Informazioneoggi.it - Stipendi stellari per la tredicesima di dicembre: il metodo sicuro per conoscere in anticipo la somma

La busta paga disarà ricca di sorprese per i dipendenti. Ecco le regole per determinare correttamente gli importi. Per il 2024, l’importo dellaspettante ai lavoratori dipendenti sarà calcolato secondo regole differenti. Il motivo del cambiamento è riconducibile al taglio del cuneo fiscale, ossia lo sgravio contributivo sulla quota a carico del lavoratore. Le regole per calcolare l’importo della(informazioneoggi.it)L’agevolazione si applica solo su dodici mensilità e non sulla; di conseguenza, su quest’ultima i contributi vanno pagati per intero. Sulla gratifica natalizia, inoltre, non si applicano le detrazioni da lavoro dipendente né il Bonus IRPEF (ex Bonus Renzi). Alla luce di tali considerazioni, è necessario capire in che modo ricavare l’importo netto delladalloo, perché le somme non coincideranno.