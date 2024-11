Tutto.tv - Shaila Gatta fa dichiarazioni forti su Lorenzo al GF, poi dà un consiglio a Federica

Petagna hanno subito trovato una certa intesa all’interno della casa del Grande Fratello. A confessarlo è stata direttamente la nuova arrivata, la quale ha ammesso di aver subito notato di avere tante cose in comune con la coinquilina. In queste ore, infatti, le due ragazze si sono lasciate andare a delle confessioni molto interessanti, specie in merito alla loro vita sentimentale. Le confessioni disuSpolverato al GF Durante una sessione di confidenze in privato,si è aperta conPetagna in merito a quello che sta vivendo all’interno della casa del Grande Fratello conSpolverato. La ballerina non ha potuto fare a meno di ammettere di sentirsi davvero notevolmente coinvolta dal suo compagno d’avventura.