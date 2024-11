Ilgiorno.it - Schiavi per pochi euro: "Occorrono più ispettori"

Una vicenda di sfruttamento di manodopera illegale, 12 lavoratori cinesi che nel capannone dove confezionavano capi per griffe famose, anche mangiavano e dormivano: il caso scoperto a Samarate dalla Guardia di finanza del comando provinciale di Varese conferma purtroppo il drammatico fenomeno, che si nasconde anche nel varesotto e che può essere contrastato solo con controlli efficaci. Lavorare per, sfruttati, mangiare e dormire in spazi angusti, anche con i figli, due bambini nella vicenda di Samarate, in assenza di condizioni igienico – sanitarie a norma, privati di una casa dignitosa, di un lavoro dignitoso, operai senza diritti. Fantasmi sociali che tali dovevano rimanere se i finanzieri non fossero intervenuti. E questo nel cuore del varesotto, terra industriale per vocazione, con tante eccellenze nell’industria accanto alle quali, nascoste, operano attività illegali che si avvalgono del caporalato e calpestano diritti e dignità sfruttando manodopera pagataall’ora.