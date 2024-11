Anteprima24.it - Regionali 2025, Martusciello (FI): “Necessario decidere presto il candidato per la Campania”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Io favorito nei sondaggi per lein? Mi fa piacere e sono pronto per vincere”. Cosi in una nota Fulvio, coordinatore regionale di Forza Italia in. “Spero che i leader decidano,” ha aggiunto, sottolineando l’importanza di un rapido accordo per costruire una coalizione e un programma efficace. “La scelta spetta a loro e nessuno immagina di fare fughe in avanti, ma per costruire una coalizione e un programma inci vogliono almeno dieci mesi. Se si vuole vincere, non possiamo andare oltre dicembre nella scelta. Laha 6 milioni di abitanti. È uno Stato. Purché si decida subito, siamo pronti a discutere di qualsiasi nominativo. Ma occorre”, ha concluso il coordinatore forzista L'articolo(FI): “ilper la” proviene da Anteprima24.