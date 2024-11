Sport.quotidiano.net - Ravenna "Ritrovata la solidità difensiva"

Adriano Esposito è uno dei punti fermi e di forza del. Lo era lo scorso anno deldi Gadda; lo è stato deldi Antonioli all’inizio della stagione in corso e lo è deldi Marchionni, adesso che la rimonta è in corso d’opera. Nella settimana che introduce il derby di sabato sera, alle 20, al Benelli (è iniziata nel frattempo la prevendita online e anche ‘fisica’ da Desiderando viaggiare, Revenge e Le Magie a Mezano), è stato proprio il venticinquenne difensore centrale partenopeo a raccontare la metamorfosi giallorossa operata in pochissimi giorni: "Avevamo bisogno di una bella scossa, che sicuramente ci ha aiutato tanto a vincere la prima partita del trittico col San Marino, soprattutto in quel modo. Ci ha fatto capire che l’atteggiamento era quello giusto e che siamo una squadra forte.