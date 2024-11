Iltempo.it - Presto un ribaltone termico? Giuliacci; quando arriva il freddo, la data

Leggi tutto su Iltempo.it

In Italia l'autunno vero non è ancorato. Tra cieli sereni e temperature piacevoli, le giornate sono sembrate anomale per il periodo dell'anno. Maarriverà ilsarà necessario coprirsi un po' di più. Il colonnello Marioha innanzitutto anticipato che "non sono attesi grossi cambiamenti" nei prossime e che le "caratteristiche termiche" sono "un po' in ritardo sul calendario. Poi, basandosi sui modelli previsionali, ha suggerito la"di una svolta in direzione dell'inverno" da segnare sul calendario. Il cambio di passo, ha annunciato su meteo.it, potrebbere "intorno al 12-13 novembre, quindi tra poco meno di una settimana, con l'arrivo dal Nord Atlantico di fredde correnti polari che favoriranno un diffuso calo". Attenzione, però, perché "non stiamo parlando dell'arrivo del gelo, quanto piuttosto di untipico di fine autunno, con le temperature che caleranno su valori solo leggermente al di sotto della norma, tipici del mese di dicembre".