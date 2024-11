Quifinanza.it - Poste Italiane annuncia ricavi record nei primi 9 mesi e acconto sul dividendo

Leggi tutto su Quifinanza.it

ha chiuso inovedell’anno coned una forte crescita dell’utile, staccando anche in cospicuo assegno per il tesoro in termini disul. Una crescita trainata dai pacchi La crescita – ha spiegato l’Ad Matteo Del Fante, è stata trainata da un po’ tutte le divisioni, ma particolarmente dal settore dei pacchi che ha fatto segnare un +24%. “Sette anni fa – ha ricordato – abbiamo deciso che questa azienda doveva entrare nel mercato dei pacchi. Con questi dati nel 2024 ci siamo”, ha sottolineato il numero uno dell’azienda partecipata dallo Stato, ripercorrendo anche la profonda trasformazione della rete logistica che ha coinvolto la rete dei circa 27.000 portalettere. I risultati dei 9I risultati consolidati del Gruppo deidell’anno evidenzianoper 9,2 miliardi di euro, che registrano una crescita underlying dell’8% su base annua.