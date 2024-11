Ilfoglio.it - Pietà

Leggi tutto su Ilfoglio.it

quasi come scongiuro prima ancora che come preghiera. “l’è morta” cantavano poi le parole di Nuto Revelli durante la Resistenza in opposizione a un potere devastante e sanguinario. Ora in questo tempo sospeso prende invece forma un potere diverso, non più segnato da un dogma inappellabile e ancor meno dall’altezza di un altare che impone distanza e reverenza. Si tratta di un potere diffuso, ma impalpabile. Un potere provinciale ridotto a strada secondaria. Un potere della porta accanto. E di questo potere racconta "" (Einaudi) dell’esordiente Antonio Galetta. Un racconto allegorico a tratti enfaticamente giocoso eppure con vividi richiami in una realtà che ci appartiene ma che al tempo stesso sfugge alla storia che invece prosegue e avanza nonostante un occidente italiano ridotto a bolla rassicurante.