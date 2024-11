Gaeta.it - “Pesticidi e ingredienti nascosti”: i terribili risultati sul condimento più utilizzato

E' untradizionale presente sulle tavole di tutto il mondo, apprezzato sia nella sua versione classica che in quella più raffinata. Un recente test condotto in Germania ha sollevato preoccupazioni riguardo a un particolare tipo di aceto: ilbalsamico bianco. Questo prodotto, noto anche come "agrodolce bianco" o "balsamico chiaro", è fondamentalmente una miscela di aceto di vino e concentrato di mosto d'uva. Non esistendo standard fissi per la sua composizione, manca una regolamentazione chiara, il che porta a variazioni significative tra le varie marche. Un test approfondito sui marchi di aceto balsamico bianco Il test, realizzato da Öko-test, ha analizzato 25 marchi di aceto balsamico bianco, con campioni sia convenzionali che biologici, a un costo variabile tra 1,69 e 27,98 euro per mezzo litro.