Bergamonews.it - Passi avanti per la Variante di Trescore-Entratico

Balneario. Buone notizie per la realizzazione dellaalla S.S.42 “del Tonale e della Mendola” fraBalneario ed, pensata per alleggerire il traffico pesante sulla viabilità statale e su quella locale, con particolare riferimento alla S.P.89. Si è tenuto a Palazzo Lombardia un tavolo di confronto tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, i sindaci diBalneario ed, Anas e Simico per fare il punto sulla situazione sulle opere olimpiche bergamasche. Sul fronte della, Anas ha dato notizia dell’iter autorizzativo del Pfte. “Ringrazio Anas e il commissario straordinario nominato per l’opera, Fabio Massimo Saldini, Ad della Società Infrastrutture Milano-Cortina (Simico), per la condivisione del progetto e per aver messo quest’opera tra le priorità – dichiara l’Assessore alle Infrastrutture e opere pubbliche Claudia Maria Terzi -.