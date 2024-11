Lortica.it - Parco dell’anfiteatro: la danza infinita della responsabilità tra Comune e museo

Ah, ildi Arezzo! Luogo amato, chiuso al pubblico da oltre un anno e mezzo, giace nel cuorecittà come un’attrazione esclusiva. per gli uccelli e qualche coraggiosa erbaccia. Un tempo polmone verde, oggi “simbolo di qualcosa che potrebbe essere” ma che di fatto non è. In effetti, l’unica cosa su cui tutti concordano è che il, nonostante i ripetuti annunci di riapertura, è rimasto chiuso. Perché? Perché qualcuno, sembra, dovrebbe pagare quei famosi 30.000 euro per risistemare il tutto. “Una cifra del tutto accessibile per le casse comunali,” si ripete come un mantra. Ma pagare chi, cosa e quando? Ecco il mistero. Il ping-pong delle colpe Per i cittadini il problema sembra chiaro e semplice: ilè chiuso, ilha soldi, ilha il controllo, quindi.