Iltempo.it - Netanyahu licenzia ministro Difesa Gallant e nomina Katz: "Divergenze su Gaza"

Leggi tutto su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Israele, 05 novembre 2024 “Purtroppo, anche se nei primi mesi della guerra c'era fiducia e c'era un lavoro molto fruttuoso, negli ultimi mesi questa fiducia si è incrinata tra me e ildella. Ho fatto molti tentativi per colmare queste lacune, ma continuavano ad ampliarsi. Sono anche giunte a conoscenza del pubblico in un modo inaccettabile e, cosa ancora peggiore, sono giunte a conoscenza del nemico: i nostri nemici ne hanno tratto piacere e ne hanno tratto un sacco di benefici”. Così il primoisraeliano Benjamin, che hato ildellaYoavndo al suo posto Israel, giàdegli Esteri. XFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev