Musica | Tripolare Vitamina Life + la deluxe edition dell’album

non smette di stupirci e annuncia oggi “+” (Sugar), lauscito lo scorso maggio fuori su tutte le piattaforme venerdì 8 novembre. Ai quattro brani inediti Verme, Baby Sweetheart e Fire Dream, si aggiunge una traccia solo nel formato fisico. Sarà attivo da oggi anche il pre-order (https://sugarmusic.lnk.to/Plus) della chiavetta USB (tiratura limitata disponibile in esclusiva sullo shop di Sugar, in consegna a partire da dicembre 2024) con contenuti speciali ed esclusivi, come brani e video inediti, immagini di backstage e screen dalle note del telefono di, che permetteranno al pubblico di immergersi ancora di più nel mondo del cantautore e produttore napoletano. Solo quattro chiavette avranno una personalizzazione speciale, chi troverà quella con il logo rosa, avrà la possibilità di vedere l’artista dal vivo, fino a settembre 2025.