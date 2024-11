Laverita.info - Lufthansa fa la furbetta e tira sul prezzo per Ita. Il Mef è pronto a rompere

Leggi tutto su Laverita.info

I tedeschi chiedono uno sconto di almeno 50 milioni (che potrebbero diventare 200) per clausole sui valori di bilancio. Il Tesoro non cede. C’è tempo fino all’11 per trattare. Se lo stallo continua, il dossier sarà consegnato al commissario che potrebbe sfruttarlo per favorire il Green deal. L’interlocuzione con Aponte non si è comunque mai interrotta. Lo speciale contiene due articoli.