Oasport.it - LIVE Inter-Arsenal 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: cominciata la partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? Dopo il minuto di raccoglimento in onore delle vittime dell’alluvione di Valencia fischia Kovacs! Parte il match del Meazza. 20.55 Formazioni nel tunnel di San Siro! Manca pochissimo, ci siamo! 20.45 Situazione di classifica sostanzialmente identica traed, rispettivamente all’ottavo e nono posto: appaiate a 7 punti. Come l’, l’ha mantenuto la porta inviolata sin qui, raccogliendo due vittorie ed un pareggio. Nerazzurri avanti in virtù della migliore differenza reti. 20.35 Una vittoria lancerebbe la formazione di Inzaghi al secondo posto del raggruppamento, garantendole con certezza i sedicesimi di finale, aumentando sensibilmente la speranza di approdare agli ottavi dalla porta principale. L’di Arteta non gode di ottima salute: nelle ultime 5 uscite ha vinto solamente in 2 occasioni ma rimane un ostacolo complicato.