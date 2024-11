Metropolitanmagazine.it - Landomy, recensione del gioco da tavolo: la conquista del nuovo mondo

– Cominciamo questa fantastica collaborazione con la casa editrice lucchese “GateOnGames”, parlandovi di una delle loro ultime novità in anteprima:. Si tratta di un titolo di controllo area e maggioranze per 2 persone dai 10 anni in su, ideato da Tommaso Vezzali e con partite della durata di circa 30 minuti. Verrà lanciato nei primi mesi del 2025. Isole, aereonavi e cristalli – Ambientazione e Contenuto Il nostro pianeta è giunto al punto che temevamo. In seguito all’ultima guerra nucleare, solo le isole fluttuanti rappresentano l’unica speranza dell’umanità. Tutta la terra sottostante è ormai solo un lontano ricordo.Grazie al Cristallo la vita può continuare, esso da energia a tutto, anche alle aeronavi delle due tribù che si stanno scontrando per ladelle isole.