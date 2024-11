Quotidiano.net - L’accordo che non decolla. Lufthansa ritratta su Ita: "Prezzo finale da rivedere"

Punto e a capo. Dopo due anni di trattative lunghe e serrate, torna in bilicofra Ita Airways eAirlines. A dividere le due compagnie proprio sul filo di lana sarebbe stata una valutazione differente sulper la cessione. Uno scarto di appena 10 milioni rispetto alle attese del Mef ma che sarebbe stato sufficiente per far volare parole grosse e far saltare l’intesa da inviare a Bruxelles proprio sul filo di lana, quando tutte le carte erano praticamente già pronte. Poi, però, a sorpresa, gli uomini di Lufhtansa hanno chiesto dial ribasso la cifra relativa alla seconda tranche dell’operazione, più o meno 603 milioni di euro (più 100 milioni di euro di bonus). Un ritocco giustificato da una delle clausole del contratto che prevedeva, appunto, possibili oscillazioni dela seconda degli eventi eccezionali o dell’andamento della compagnia sul mercato.