La profezia del male la spiegazione del finale

Ladel, ladelIldel film horror soprannaturale Ladelspiega se il destino di una persona è davvero fissato nella pietra e influenzato dalle stelle, o se ogni persona ha la capacità di crescere e cambiare. Basato sul romanzo Horrorscope di Nicholas Adams del 1992, Ladelvede protagonista un gruppo di studenti in fuga per un fine settimana che scopre un vecchio mazzo di tarocchi nella villa che hanno affittato. Una di loro, Haley, esegue letture per l’intero gruppo, che si allontanano rapidamente dal divertimento innocuo. Al ritorno dalla fuga, il gruppo di amici viene preso di mira, uno per uno, da una creatura diversa in base all’ultima carta dei tarocchi della lettura. Il gruppo capisce subito il collegamento tra le morti e le letture, ma continua a diminuire mentre i personaggi mettono in scena inconsapevolmente le loro letture individuali.