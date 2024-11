Sport.quotidiano.net - La Dea non vuole fermarsi. L’Atalanta a Stoccarda per un altro scalpo illustre: "In palio punti pesanti»

al galoppo cerca la sua ennesima impresa europea stasera in Germania. Dea lanciatissima da cinque vittorie consecutive in campionato e da una serie aperta di otto risultati utili consecutivi, includendo anche la Champions, dove i nerazzurri sono imbattuti dopo tre giornate, con due pareggi casalinghi per 0-0 contro Arsenal e Celtic e il sonante 3-0 in casa degli ucraini dello Shakthar. Alle 21, alla MHP Arena, nel quarto turno di Champions, la squadra bergamasca va a caccia di un successo per spiccare il volo e restare nel gruppo in corsa per le prime otto posizioni. Sulla carta il confronto è apertissimo nel pronostico: i padroni di casa del VFBsono in crisi in campionato, con appena 13conquistati in 9 giornate, ma si sono rilanciati in Champions grazie al successo a sorpresa di due settimane fa sul campo della Juventus, con gol siglato dall’ex atalantino Touré.