Tvpertutti.it - La Corrida storia e curiosità che non sai: da Corrado ad Amadeus

Leggi tutto su Tvpertutti.it

Laè uno dei programmi più longevi e amati della TV italiana che ha segnato ladell'intrattenimento nel nostro Paese, portando sul piccolo schermo un format che ha saputo catturare l'attenzione del pubblico per decenni. Dal suo debutto negli anni Sessanta conMantoni fino alla nuova versione con, ecco diecisu questo show che hanno contribuito a renderlo un fenomeno televisivo unico. 1. Le Origini RadiofonicheLanon è nata in televisione, ma alla radio. Nel 1968,e suo fratello Riccardo Mantoni idearono il programma, che andò in onda per la prima volta su Radio Rai. Il successo fu tale che nel 1986 il format fu trasferito in televisione su Canale 5, dovecontinuò a condurlo. 2. Il Concept: Dilettanti allo Sbaraglio Il format si basa sulla partecipazione di dilettanti allo sbaraglio, persone comuni che si esibiscono davanti a un pubblico di spettatori pronti a giudicare in modo schietto e, talvolta, spietato.