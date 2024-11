Liberoquotidiano.it - Eicma 2024, tutto ciò che c'è da vedere (e da sapere)

Telefonini ad alzo zero, sguardi curiosi che si posano un po' sulle moto, un po' sulle modelle e tante, tante facce dai tratti orientali., il salone internazionale delle due ruote che dal 7 al 10 novembre aprirà al pubblico riempiendo di sogni e colori gli stand di Rho Fiera Milano, compie 110 anni fra numeri record e tanta voglia di protagonismo made in Italy (un terzo degli espositori), a fronteggiare l'inevitabile competizione con la concorrenza sempre più agguerrita dell'Est del mondo (dove comunque marchi come Piaggio sfornano numeri ottimi). La Cina, vien da dire, che con CFMoto si prepara a debuttare con un motore a 4 cilindri a V per moto ad alte prestazioni e l'adventure 800 Mt-x, senza tralasciare la Voge DS800 Rally, adventure bicilindrica da 93 cavalli. Ma attenzione all'importanza del mercato dell'India: se in Europa nel 2023 si sono vendute 1,5 milioni di moto, nel subcontinente asiatico il numero raggiunge i 16 milioni.