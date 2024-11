Sport.quotidiano.net - È lo Spezia degli ‘invincibili’. Sulle orme della squadra record: “Potete ripetere l’impresa, il tifo del Picco valore aggiunto”

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

La, 6 novembre 2024 – C’era una volta lo, unastraordinaria, allenata da Andrea Mandorlini, capace nel campionato di C2 1999-2000 di battere tutti i: imbattibilità, 76 punti in classifica con 15 lunghezze di vantaggio sull’Alessandria seconda, 21 vittorie, 13 pareggi e 0 sconfitte, migliore difesa del torneo con soli 17 gol subiti, secondo miglior attacco con 52 reti realizzate. Unache fece impazzire di gioia un popolo intero, con un ‘’ sold out ad ogni appuntamento casalingo. A distanza di 24 anni (con tutti gli scongiuri del caso.) la truppa di D’Angelo prova a seguire ledei suoi predecessori e a scrivere un’altra pagina di storia da tramandare ai posteri, forte di dodici risultati utili consecutivi in altrettante partite (17 se si considerano le cinque gare del torneo scorso),migliore difesa del campionato con soli otto gol subiti e di un’alchimia magica che si è instaurata trasi, giocatori e tecnico, con un ‘’ tornato a essere gremito di folla ad ogni gara casalinga delle Aquile.