Notizie.com - Donald Trump è il 47esimo presidente degli Stati Uniti, l’America è repubblicana: “Sarà la vera età dell’oro”

Leggi tutto su Notizie.com

Elezioni Usa 2024: il tycoon e candidato repubblicanol’ha spuntata in quasi tutti gliin bilico,lui ilamericano.è ild’America. Gli elettori hanno deciso e, dopo una lunghissima notte di spogli, è pronto a tornare lì dove, come lui stesso ha più volte ammesso, “non sarebbe mai dovuto andare via“.è il: la svolta,(ANSA FOTO) – Notizie.comA nulla è valso il passo indietro dell’attualeUsa Joe Biden, che ha sconfitto il tycoon 4 anni fa. Così come a nulla è valso presentare agli americani la vice di Biden, la candidataKamala Harris.ha avuto la meglio in quasi tutti gliin bilico, i cosiddetti swing state.