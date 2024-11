Quotidiano.net - Dai robot agricoli ai rasaerba. Le eccellenze dell’agricoltura pronte a svelarsi a Bologna

Trattrici, mietitrebbie, seminatrici, macchine per la protezione delle colture,. E ancora: centraline elettroniche,, sistemi per l’irrigazione. Sono solo alcune delle tecnologie per l’agricoltura che saranno in mostra a, dal 6 al 10 novembre, per la 46° edizione di Eima International. La grande kermesse della meccanica agricola fa il suo ritorno nel quartiere fieristico bolognese dopo il grande successo del 2022 con circa 330mila visitatori di cui ben 57mila arrivati dall’estero. Confermare quel risultato, o stabilire un nuovo primato, non sarà certo impresa facile ma gli organizzatori sono ottimisti: le premesse per una nuova Eima dei record ci sono tutte, a partire dalla straordinaria gamma dei modelli proposti. Le oltre 1.700 industrie espositrici, 600 delle quali estere provenienti da 50 Paesi, esporranno più di 50mila modelli di macchine, attrezzature e componenti in rappresentanza di ben 14 settori merceologici.