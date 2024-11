Quotidiano.net - Chi ha vinto le elezioni americane. Dove si è deciso il voto Usa: il racconto della lunga notte elettorale

Roma, 6 novembre 2024 – Donald Trump ce l’ha fatta: tornerà alla Casa Bianca dopo quattro anni. La sconfitta di Kamala Harris è stata chiara: il tycoon si è imposto in tutti gli swing state, soffiando numerosi stati vinti da Joe Biden nel 2020. Vinti North Carolina, Georgia e Pennsylvania (Harris aveva investito tanto), avanti negli altri Stati in bilico quando ormai si sono superate percentuali elevate e significative. L'America ha voltato pagina dopo il quadriennio Joe Biden. Nel cuore organizzativocampagnatrumpiana, a Palm Beach, un'ovazione ha segnato l'annunciocruciale vittoria in North Carolina: i sostenitori dell'ex presidente hanno alzato i pugni in aria e saltato gridando lo slogan "fight, fight, fight". TOPSHOT - Former US President and Republican presidential candidate Donald Trump dances onstage after his speech during a campaign rally at the PPL Center in Allentown, Pennsylvania, on October 29, 2024.